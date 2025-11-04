Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, tarımda sürdürülebilirliği artırmak ve üreticilerin ürün verimini ve gelirini artırmak adına tarımsal altyapıya yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Şehir tarihinde bir seferde verilen en kapsamlı sulama desteğiyle, binlerce çiftçinin toprağı suyla buluşuyor.

Bu kapsamda, 63 kırsal mahallede faaliyet gösteren 2 bin 718 üreticiye çeşitli çaplarda toplam 87 kilometre uzunluğunda sulama borusu desteği sağlandı. Bu destekle birlikte yaklaşık 23 bin 500 dekar tarım arazisi modern sulama sistemlerine kavuşarak daha verimli hale gelecek.

Ayrıca 10 farklı mahallede toplam 9 bin 860 dekar alanı kapsayan sulama kanal projeleri de hayata geçiriliyor. 5 bin 600 metre uzunluğundaki yeni kanallar sayesinde bölge çiftçileri daha düzenli ve etkin bir sulama altyapısına sahip olacak.

Toplam 40 Milyon TL’yi bulan destekle birlikte tarımda su tasarrufu sağlayan modern sistemleri yaygınlaştırılmış olacak ve aynı zamanda kırsal mahallelerdeki sulama sorunlarının önüne geçilmiş olacak.

“Tarımsal Sulama Daha Etkin Olacak”

Bölgedeki üreticilerin daha düzenli ve etkin bir sulama altyapısına sahip olacağını ifade eden Suçatı Mahalle Muhtarı Kamuran Aydoğan, “Öncelikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgel’e teşekkür ederim. Sulama sıkıntısı olan bölgelerimizde sağlanan bu destekle birlikte tarımsal sulama daha etkin olacak” dedi.

Başkan Görgel’e Destek Teşekkürü

Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan sulama borusu desteği sayesinde üreticilerin ürün veriminin artacağını söyleyen Kabasakal Mahalle Muhtarı Sümen Üveyik, “Bu sulama boruları kırsal bölgelere çok faydalı olacak ve tarımsal sulamada etkin rol oynayacak. Borularla gelen sularımız heder olmayacak. Eskiden sularımızın büyük bölümü kayboluyordu ama şimdi kayıp yaşamayacağız. Mahallem adına Başkanımız Fırat Görgel’e teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı. Hacıeyüplü Mahalle Muhtarı Adil Deligözde,sağlanan desteklerden duyduğu memnuniyeti belirterek Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’e teşekkür etti.