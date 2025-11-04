Hanifi Toptaş öncülüğündekiOnikişubat Belediyesi, Kahramanmaraş’ın zengin mutfak kültürünü hem geleceğe daha güçlü şekilde taşımak hem de gastronomi alanındaki kalifiye aşçı ihtiyacını karşılamak hedefiyle önemli bir adım daha attı.

Özellikle kadınların ekonomik ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak, istihdamda yer almalarını teşvik etmek ve sürdürülebilir bir kalkınma modeline destek olmak amacıyla hayata geçirilen Onikişubat Gastronomi Merkezi, şimdiden ilgililerini heyecanlandırdı.

Son olarak Gastronomi Merkezi’ni bir Gastronomi Akademisi’ne dönüştürmek ve kurumlar arası işbirliğini artırmak amacıyla Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş ve Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan’ın katılımıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Onikişubat Belediyesi ve İstiklal Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi aracılığıyla yürütülecek bu proje, kadınların meslek edinmesine ve yeme-içme sektöründeki kalifiye personel ihtiyacının karşılanmasına önemli katkılar sağlayacak.

Proje kapsamında ilk etapta 24 kadına ücretsiz gastronomi eğitimi verilecek. Eğitim sürecinin sonunda katılımcılar, Gastronomi Sertifikası alarak profesyonel bir meslek sahibi olacak. Bu yönüyle Gastronomi Akademisi, hem kadınların ekonomik bağımsızlığını güçlendirecek hem de şehrin gastronomi alanındaki kalifiye aşçı ihtiyacına yanıt verecek.

“Şehrimiz gastronomisine önemli bir değer kazandırıyoruz”

Protokol imza töreninde konuşan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, kurumlar arası iş birliğinin önemine vurgu yaptı:

“İstiklal Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Onikişubat Belediyemiz arasında, Gastronomi Akademisi alanlarında iş birliği protokolü için buradayız. Tabii birçok defa ifade ediyorum; bir şehrin gelişimindeki, o şehrin aktörlerinin çok önemli bir rolü var. Burada da önemli olan, özellikle bütün kurumlarımızın kendi uzmanlık alanlarındaki konularla birlikte bir iş birliği içerisinde olması. Bu, çok daha verimli işleri beraberinde getiriyor. Biz de EXPO alanında, Arasta Çarşımızda bir Gastronomi Merkezimizi oluşturduk. Malumunuz, İstiklal Üniversitemizde de bir Gastronomi bölümümüz var. İstiklal Üniversitemiz ile iş birliği içerisinde inşallah burayı bir akademi haline getireceğiz. Burada hem gastronomimizin hem mutfak kültürümüzün ön plana çıkması, aynı zamanda da hemşehrilerimizin içerisinden bu noktada önemli aşçıların yetişmesi adına inşallah güzel bir faaliyet olacak. Ben ilgi ve alakaları için, burada bizimle iş birliği yaptıkları için çok değerli rektörümüz İsmail Hocama çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte iş birliği içerisinde şehrimize güzel bir şekilde burada hizmet vermeye devam edeceğiz.”

“Kahramanmaraş gastronomide de güçlü bir şehir olacak”

Protokol töreninde konuşan Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan ise Onikişubat Belediyesi’nin vizyoner projelerine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Onikişubat Belediyemize, Belediye Başkanımız Hanifi Toptaş Beyefendiye çok teşekkürlerimizi sunuyorum. Gerçekten son zamanlarda Onikişubat Belediyemiz Kahramanmaraş’ımızda çok büyük projelere imza atıyorlar. Bu projeler kamuoyu tarafından da beğeniyle karşılanan çok harika işler. Bugün de Kahramanmaraş İstiklal Üniversitemizle Onikişubat Belediyemiz EXPO Gastronomi Merkezi İşbirliği Protokolü’nü imzalamış olduk. Biliyorsunuz, UNESCO tarafından Yaratıcı Şehirler Ağı’na Kahramanmaraş’ımız dahil oldu; bir edebiyat şehriyiz. Ama aynı zamanda gastronomi anlamında da güçlü bir şehriz. İstiklal Üniversitemizde Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümümüz aktif olarak faaliyet gösteriyor. Hocalarımız ve öğrencilerimizle birlikte çok güzel projelere imza atıyoruz. EXPO Gastronomi Merkezi’ne akademik ve eğitim anlamında, başkanlarımızın talep ettiği her konuda gastronomi bağlamında her türlü desteği memnuniyetle vereceğiz. Bu projenin bir paydaşı olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.Kıymetli başkanıma, üniversitemizi bu proje içerisine dahil ettiği için teşekkür ediyorum. İnşallah bol bereketli, çok güzel neticeler ortaya çıkar.”

Kadınların ekonomiye katılımına güçlü bir destek

Onikişubat Belediyesi’nin DOĞAKA SEECO programı kapsamında desteklenen bu projesi, kadınların hem ekonomik hem de sosyal olarak güçlenmelerine öncülük edecek. Gastronomi alanında verilecek eğitimlerle kadınlar meslek sahibi olurken, şehrin mutfak kültürünün tanıtımı ve gastronomi turizminin gelişimine de katkı sağlanacak.

Onikişubat Belediyesi, eğitim, istihdam ve üretim odaklı bu tür projelerle kadınların toplumsal hayattaki etkinliğini artırmayı, yerel kalkınmayı desteklemeyi ve Kahramanmaraş’ın gastronomi potansiyelini ulusal ölçekte tanıtmayı sürdürecek.