Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Açık Sahne Sanat Akademisi iş birliğiyle, özel gereksinimli bireylerden oluşan “Bir Başka Orkestra” adlı müzik topluluğu kuruldu. Proje, müziğin birleştirici gücünden yararlanarak, özel bireylerin sosyal hayata daha aktif katılımını sağlama hedefiyle hayata geçirildi. Orkestra için ön seçmeler, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Ön elemelerde sesleri ve yetenekleriyle jüriyi etkileyen toplam 26 kişi, bu anlamlı projenin bir parçası olarak koroya dâhil edildi. “Bir Başka Orkestra”, sadece bir müzik topluluğu olmanın ötesinde, özel gereksinimli bireylerin hayatlarına dokunmayı ve toplumda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Bu proje, sanatın ve müziğin birleştirici gücüyle engellerin aşılabileceğini bir kez daha gözler önüne serecek.

Özel Orkestra, Müzikseverlerle Buluşacak

Seçilen bireyler, eğitim sürecinin ardından yıl içerisinde düzenlenecek çeşitli etkinliklerde müzikseverlerle buluşacak. Bu dinletiler, yalnızca yetenekli bireylerin sahne performanslarını sergilemekle kalmayacak, aynı zamanda toplumun farklılıkları kabullenme ve kaynaşma yönündeki anlayışını da güçlendirecek. “Bir Başka Orkestra”, müziğin gücüyle Kahramanmaraş’tan yükselen umut dolu bir ses olacak.