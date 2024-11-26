Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin örnek projelerinden Mobil Çocuk Kütüphanesi, öğrencilerle buluşmaya devam ediyor. Çocuklara kitap sevgisini aşılamayı ve okuma alışkanlığını yaygınlaştırmayı hedefleyen proje, son ziyaretlerinde farklı ilçelerdeki okullara giderek toplamda 350 öğrenciye ulaştı. Mobil Çocuk Kütüphanesi;Onikişubat’taYeniyapan ve Maksutlu Dönükler İlkokulu, Türkoğlu’ndaÇobantepe Şehit Sezer Altun İlkokulu, Dulkadiroğlu’nda ise Peynirdere veBaydemirli İlkokulunu ziyaret etti. Bu etkinliklerde öğrencilere zengin içerikli aktiviteler sunularak, eğlenceli ve eğitici bir atmosfer sağlandı. Ziyaretlerde öğrencilerin ilgisini çekecek; masal okuma, boyama, akıl ve zekâ oyunları, animasyon gösterimi gibi çeşitli etkinlikler düzenlendi. Çocukların hem eğlenmesi hem de öğrenmesi hedeflenirken, onlara kitap sevgisi kazandırmak amacıyla dergi, kitap ve kitap ayracı gibi çeşitli hediyeler de dağıtıldı.

Mobil Çocuk Kütüphanesi Tanıtıldı

Etkinlikler sırasında, Mobil Çocuk Kütüphanesi'nin işlevi ve sunduğu imkânlar öğrencilere tanıtıldı. Çocuklar, mobil kütüphanedeki kitaplarla tanışırken, aynı zamanda interaktif etkinlikler sayesinde bilgilerini geliştirme fırsatı buldu. Büyükşehir Belediyesinin bu anlamlı projesi, kırsal bölgelerdeki çocuklara ulaşıp onların eğitimine ve kültürel gelişimine katkı sağlamaya devam ediyor. Proje kapsamında yeni okulları ziyaret etmek ve daha fazla öğrenciye ulaşmak için çalışmaların sürdüğü belirtildi.