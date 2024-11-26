Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında farkındalık oluşturmak için anlamlı bir etkinlik düzenledi. Klinik Psikolog - Yazar Beyhan Budak’ın konuşmacı olarak katıldığı “Birlikte İyi Olmak” temalı konferans, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Kadın ve Demokrasi Vakfı Kahramanmaraş Temsilciliği iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte;kadına şiddetin önlenmesi, dayanışmanın güçlendirilmesi ve bireysel iyilik hâlinin toplumsal dönüşüme etkisi ele alındı. Beyhan Budak, konuşmasında Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nün önemine vurgu yaparak, bireysel ve toplumsal düzeyde iyi olma hâline ulaşmanın yollarını paylaştı. Budak ayrıca, katılımcılara şiddeti önlemeye yönelik somut adımlar ve farkındalık artırıcı öneriler sundu. Şiddetle mücadelede eğitim, empati ve toplumsal desteğin önemini vurgulayan Budak, katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Kadınlara Özel Çiçek Hediyesi

Programda Büyükşehir Belediyesi ve KADEM tarafından günün anlam ve önemine dikkat çekmek amacıyla etkinliğe katılan kadınlara çiçek hediye edildi. Etkinlikte, Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayşe Taşkıran, katkılarından dolayı Beyhan Budak’a teşekkür ederek çiçek takdiminde bulundu.

“Sorunları Göz Ardı Ederek Çözemeyiz”

Programda konuşan Beyhan Budak, “Bazen hiçbir sorun yokmuş, her şeyi geride bırakmış gibi davranıyoruz, hatta sorunları görmezden gelebiliyoruz. Ancak bir şeyleri hatırlamıyor oluşumuz, görmezden gelişimiz onun olmadığı anlamına gelmiyor. Onu bir şekilde bastırıyoruz ancak bastırdığımız ve görmezden geldiğimiz şeyler bizleri bir şekilde etkilemeye devam ediyor. Kimisinde panik atak, kimisinde takıntılar hatta bazen bedensel hastalıklar olarak ortaya çıkıyor. Bel ve boyun ağrıları ile uykusuzluk en çok görülenlerin başında geliyor. Bunların her biri içeride bir şeylerin ters gittiğinin göstergesi olabilir” cümlelerini kaydetti.

“İnsan Önce Kendi Psikoloğu Olmalı”

Programda yaptığı konuşmada, kadına yönelik şiddete de değinen Budak, “İnsan önce kendisinin psikoloğu olacak. Eğer biz kendi psikoloğumuz olmazsak, kendimize özen göstermezsek dışarıdan alınabilecek hiçbir destek fayda etmeyecektir. Kendini geliştiren, sınırları olan ve özgüveni yüksek insanların sayısı gün geçtikçe artıyor. İnsan önce kendi sınırlarını iyi çizmeli. Kadın olsun, erkek olsun özgüveni yüksek insanların şiddete maruz kalma olasılığı çok düşük” ifadelerini kullandı.