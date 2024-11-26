Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının etkisini gösterdiği bölgelerde ulaşımın aksamaması ve vatandaşların günlük hayatlarının devam edebilmesi için yoğun bir karla mücadele çalışması yürütüyor. Büyükşehir Belediyesi, 352 araç ve bin 200 personelden oluşan ekibiyle 7/24 esasına göre kar küreme ve tuzlama çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

Karla mücadele ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan mahalle yollarında hızla çalışmalarını tamamlayarak toplamda 203 mahalle yolunu ulaşıma açmayı başardı. Ekipler, özellikle kuzey ilçelerde ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının neden olduğu olumsuzlukları gidermek için gece gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor. Sahada özveriyle görev yapan ekipler, yol güvenliğini sağlamak ve acil durumlara müdahale etmek için mesai mefhumu gözetmiyor.

Karla Mücadelemiz Kararlılıkla Devam Ediyor

Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Şehrimiz genelinde etkili olan kar yağışına karşı tüm ekiplerimizle seferber olmuş durumdayız. 352 araç ve bin 200 personelimizle, vatandaşlarımızın ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşamaması için aralıksız çalışıyoruz. Bugün itibarıyla 203 mahalle yolunu ulaşıma açtık. Yüksek kesimlerde ve kırsal alanlarda, özellikle yoğun kar yağışının devam ettiği bölgelerde çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Hemşehrilerimizin güvenliği bizim için birinci öncelik. Bu kapsamda tuzlama ve küreme çalışmalarımız, ihtiyaç duyulan tüm noktalarda aynı kararlılıkla devam edecek” ifadelerine yer verildi.