Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 9. Uluslararası Kitap Fuarı, açıldığı günden bu yana binlerce kitapseveri ağırlayarak şehrin kültürel nabzını tutmaya devam ediyor.

Birbirinden değerli yazarlar, şairler ve akademisyenlerin buluştuğu fuar, bu yıl da tam bir edebiyat şöleni sunuyor. Fuarın 27 Kasım Çarşamba günü programı, edebiyat ve düşünce dünyasına yön veren önemli isimlerle dolu. KAFUM Fuar Alanı’nda gerçekleştirilecek etkinlikler, okurları hem bilgilendiren hem de ilham veren içeriklerle buluşturacak.

Dr. Yavuz Dizdar, Sağlıklı Yaşamın Sırlarını Anlatacak

Sağlık ve yaşam üzerine derinlemesine analizleriyle tanınan Dr. Yavuz Dizdar, saat 14.00’da okurlarıyla buluşarak sağlıklı yaşam ve beslenme üzerine söyleşi gerçekleştirecek. Dizdar, bireysel farkındalığı artırmayı hedefleyen konuşmasıyla dinleyicilere yeni bakış açıları sunacak.

Burhan Sakallı ve Tayyip Atmaca, Okurlarla Buluşacak

Burhan Sakallı ve Tayyip Atmaca, ortak bir söyleşiyle sahne alacak. Güncel meselelerden edebiyatın toplumsal etkilerine kadar geniş bir yelpazede tartışılacak konular, izleyicilere keyifli bir sohbet atmosferi sunacak. Program, saat 15.00’da edebiyatseverlerle buluşacak.

Yasin Pişgin, Edebiyatseverlere Seslenecek

Günün son söyleşisi ise Yasin Pişgin’in etkileyici konuşmasıyla taçlanacak. Edebi eserlerin ruhani ve entelektüel boyutlarını ele alacak olan Pişgin, saat 16.00’da başlayacak söyleşide katılımcılara farklı bir edebiyat deneyimi yaşatacak.