Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu ilçelerde de yaşatmak için özel programlar düzenliyor. Sadece şehir merkeziyle sınırlı kalmayan etkinlikler kapsamında, vatandaşların bir araya gelip iftar açabileceği sofralar kuruluyor. Bu çerçevede gerçekleştirilen “İlçemde İftar Var” programının ilk durağı Andırın olacak. 3 Mart Pazartesi günü Andırın Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek iftar programı, ilçedeki vatandaşları bir araya getirecek. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen programda, vatandaşlara iftar yemeği ikram edilecek.

Geleneksel Ramazan Etkinlikleri de Yer Alacak

Manevi atmosferin en güzel şekilde hissedilmesi amacıyla iftar öncesi ve sonrasında çeşitli etkinlikler düzenlenecek.İftar programında Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve ilahi dinletisiyle Ramazan ayının huzurlu iklimi vatandaşlara hissettirilecek. Geleneksel gölge oyunu Hacivat – Karagöz gösterisi ile de özellikle çocuklar eğlenceli anlar yaşayacak. Böylece Ramazan ayının manevi huzurunun yanı sıra kültürel değerler de yaşatılacak.

Tüm Andırınlılar Davet Edildi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “İlçemde İftar Var” programına tüm Andırınlılar davet edildi. Gönül sofralarında buluşmak isteyen vatandaşlar, Andırın Kapalı Spor Salonu’nda misafir edilecek.