Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine daha imza attı. Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Kahramanmaraş Berberler ve Kuaförler Esnaf ve Sanatkârlar Odası ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen etkinlik, şehir merkezindeki özel eğitim kurumlarını kapsadı. Özel gereksinimli bireylerin kişisel bakımlarını içeren etkinlikte, saç kesimi, tırnak bakımı ve diğer kişisel bakım hizmetleri uzmanlar tarafından özenle sunuldu.

Çocukların Mutluluğu Yüzleri Gülümsetti

Etkinlik sırasında kişisel bakım hizmetlerinden faydalanan özel gereksinimli çocuklar, keyifli anlar yaşadı. Çocukların mutluluğu, aileleri ve eğitmenleri de derinden etkiledi. Eğitmenler, bu tür sosyal sorumluluk projelerinin çocukların özgüvenine ve sosyal becerilerine büyük katkı sağladığını belirterek Büyükşehir Belediyesi ve diğer paydaş kurumlara teşekkür etti.Bu anlamlı etkinlik, özel gereksinimli bireylerin toplumda daha görünür hale gelmesi ve engellilik konusunda farkındalık oluşturulması açısından takdir topladı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal sorumluluk projeleriyle engelleri aşmaya devam edeceğini bir kez daha göstermiş oldu.

“Destekle Güçleniyoruz”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, bu tür etkinliklerin toplumda farkındalığı artırmayı ve engelli bireylerin yaşam kalitesini iyileştirmeyi amaçladığı ifade edildi.Yapılan açıklamada, “Dünya Engelliler Günü vesilesiyle gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikte, özel gereksinimli çocuklarımızın mutluluğunu görmek bizler için en büyük motivasyon kaynağı. İş birliği yaptığımız tüm kurumlara ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Destekle güçleniyoruz ve bu desteği sürdüreceğiz” ifadeleri kullanıldı.