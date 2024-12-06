Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 6 Şubat depremlerinin ardından Türkoğlu ilçesinde inşa edilen ve tamamlanma aşamasına gelen 120 yatak kapasiteli Acil Durum Hastanesi’nde incelemelerde bulundu.

Ziyarete; İl Sağlık Müdürü Vehbi Şirikçi, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ali Köfte, AK Parti Türkoğlu İlçe Başkanı Mehmet Ali Şen ve partinin teşkilat mensupları da eşlik etti. Başkan Görgel, hastanenin mevcut durumu ve ilerleyen süreçte sunacağı sağlık hizmetleri hakkında İl Sağlık Müdürü Şirikçi’den detaylı bilgi aldı. Başkan Fırat Görgel, ziyarette yaptığı değerlendirmede, bölgedeki sağlık altyapısını güçlendirme ve afet sonrası iyileştirme sürecine katkı sağlama noktasında bu tür yatırımların hayati önem taşıdığını vurguladı. Türkoğlu Acil Durum Hastanesi’nin tam kapasiteyle hizmete girmesiyle birlikte, bölgedeki sağlık hizmetleri kapasitesi önemli ölçüde artacak.

“Türkoğlu İçin Önemli Bir Sağlık Merkezi”

Acil Durum Hastanesi’nin Türkoğlu’nun sağlık altyapısını güçlendirme noktasında önemine değinen Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “6 Şubat depremleri sonrasında başlatılan bu proje, yalnızca sağlık altyapısını güçlendirmekle kalmayıp, aynı zamanda afet sonrası toparlanma sürecinde bir umut ışığı oldu. Modern donanımı ve uzman sağlık kadrosuyla kısa sürede hizmete açılması planlanan hastanemiz, Türkoğlu ilçemiz için hayati bir sağlık merkezi olacak. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de hastanemize ulaşım sağlayan yolumuzda asfalt serimi ve yol çizgi uygulamalarımızı tamamladık, son düzenlemeler yapılıyor. Önümüzdeki günlerde hasta kabulüne başlayacak hastanemizin ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum” cümlelerini kaydetti.