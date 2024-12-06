Kış aylarının zorlu geçtiği Başdervişli Mahallesi’nde düzenlenen etkinliğe, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Mart, Türk Kızılay Kahramanmaraş Şube Başkanı Mustafa Edip Çelik, Dulkadiroğlu Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yıldız, Dulkadiroğlu Belediye Meclis Üyeleri, okul yönetimi ve öğrenci velileri katıldı.

BAŞKAN AKPINAR: “ZORLU KIŞ ŞARTLARINDA YANINIZDAYIZ”

Törende konuşma yapan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, çocukların ve gençlerin her zaman öncelikleri arasında yer aldığını belirterek şunları söyledi:“Başdervişli Mahallemizin kış aylarında zorlu şartlarla mücadele ettiğini biliyoruz. Bugün burada öğrencilerimize bir nebze olsun destek olabilmek adına mont, bot ve bere dağıtımı gerçekleştirdik. Çocuklarımızın sıcak bir kış geçirmesini sağlamak bizler için büyük bir mutluluktur. Bu anlamlı çalışmada emeği geçen Türk Kızılay Kahramanmaraş Şubesi’ne, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve kıymetli ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.”