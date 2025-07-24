Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, gençlerin eğitimine ve kişisel gelişimine katkı sağlayacak projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Genç dostu Başkan Fırat Görgel öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında, şehir genelinde gençlere yönelik hizmetler her geçen gün artarak sürdürülüyor. Bu kapsamda Dulkadiroğlu Kanuni Mahallesi’nde hizmet veren Mehmet Arıkan Pusula Maraş Gençlik Merkezi, yaz tatilini verimli geçirmek isteyen gençlerin uğrak noktası haline geldi. Özellikle önümüzdeki yıl liseye hazırlık yapacak öğrencilere yönelik ücretsiz eğitim programlarıyla dikkat çeken merkezde, gençlerin akademik başarılarına katkı sağlanıyor.

Eğitimden Sosyal Alana Her Şey Bu Merkezde

Lise adaylarına yönelik hazırlanan kurslarda; Matematik, İngilizce, Din Kültürü, Sosyal Bilgiler, Türkçe ve Fen Bilgisi branşlarında uzman eğitmenler eşliğinde dersler veriliyor. Öğrencilerin ihtiyaç duyduğu tüm branşlarda destek sağlanarak, yaz tatili sürecinin akademik yönden güçlü geçmesi hedefleniyor. Sadece derslerle sınırlı kalmayan merkezde, aynı zamanda kültürel ve eğitimsel etkinlikler de düzenlenerek gençlerin sosyal becerilerinin gelişimi destekleniyor. Sessiz ve düzenli çalışma alanları sayesinde öğrenciler, bireysel çalışmalarını da rahatlıkla sürdürebiliyor. Ayrıca kursa katılan öğrencilere dijital dershane hizmeti de ücretsiz olarak sunuluyor. Bu sayede gençler, internet erişimi olan her yerden eğitim içeriklerine ulaşarak derslerine kaldıkları yerden devam edebiliyor. Pusula Maraş Gençlik Merkezi’nden faydalanan öğrenciler, aldıkları eğitimin kendilerine önemli katkılar sağladığını belirterek, sunulan imkânlar için Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Fırat Görgel’e teşekkürlerini iletti.