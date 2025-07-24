Taziye evlerinin çevresi ve bu yapılara ulaşımı sağlayan arterleri kilit parkeyle kaplayarak bölgenin hem görünümünü hem de ulaşım altyapısını büyük ölçüde iyileştiriyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde sürdürdüğü yaşam kalitesini artırma odaklı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Daha yaşanabilir bir Kahramanmaraş hedefiyle şehir merkezi ve ilçelerde kapsamlı projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, Elbistan’da da yoğun bir mesai yürütüyor. Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı koordinesinde, Keçemağara ve Yapılı mahallelerinde önemli bir çevre düzenleme çalışması gerçekleştiriliyor. Özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı taziye evlerinin çevresinde ve bu yapılara ulaşımı sağlayan arterlerde sürdürülen kilit parke kaplama çalışmaları, bölgenin hem görünümünü hem de ulaşım altyapısını büyük ölçüde iyileştiriyor.

Yollar Estetik ve Fonksiyonel Hale Geliyor

Mahallelerde yürütülen çalışmalar kapsamında, sosyal donatı alanlarına ulaşımı sağlayan yollar ve taziye evlerinin çevresi kilit parke ile modern bir görünüme kavuşturuluyor. Bu sayede hem estetik hem de fonksiyonel bir düzen sağlanarak, mahalle sakinlerinin daha güvenli ve konforlu ulaşım imkânına kavuşması hedefleniyor. Yapılı ve Keçemağara mahalleleri, bu dokunuşlarla birlikte daha yaşanabilir hale gelirken, kent estetiğine katkı sağlayacak önemli bir adım da atılmış oluyor.

Muhtarlardan Teşekkür

Yürütülen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren Yapılı Mahalle Muhtarı Zeynel Fırat ile Keçemağara Mahalle Muhtarı Selahattin Yıldırım, mahallelerinin çehresini değiştiren hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’e ve emeği geçen tüm personele teşekkür ettiler. Muhtarlar, özellikle taziye evlerine ulaşımın artık çok daha konforlu hale geldiğini vurguladı.