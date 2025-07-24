Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ), Erciyes Üniversitesi ve Iğdır Üniversitesi öğretim üyeleri ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü Kahramanmaraş İl Şube Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen “Kınalı Keklik Popülasyonlarının Halkalama Yöntemiyle İzlenmesi ve Korunması” başlıklı proje Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Birimi Tarafından desteklenmiş ve bu kapsamda, 23 Temmuz 2025 tarihinde Kahramanmaraş Afşin ilçesinde ilk doğaya salım uygulaması başarıyla gerçekleştirildi.

Multidisipliner çalışma anlayışıyla yürütülen proje ile DKMP Genel Müdürlüğü’nün uzun yıllardır süren yaban hayatı üretim çalışmaları bilimsel kurumların desteğiyle sahada karşılık buldu. Saha uzmanları, akademisyenler, teknik elemanlar ve yerel halk bir araya gelerek bu sürece destek verdi.

Kınalı Keklik Popülasyonlarının Halkalama Yöntemiyle İzlenmesi ve Korunması” proje ekibinde : Prof. Dr. Çağrı Çağlar Sinmez (Erciyes Üniversitesi), Prof. Dr. Çağrı Özgür Özkan (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi), Prof. Dr. İsmail Ülger (Erciyes Üniversitesi), Doç. Dr. Ali İhsan Atalay (Iğdır Üniversitesi), Dr. Öğr. Üyesi Emre Tüfekçi (Erciyes Üniversitesi), Dr. Arş. Gör. Ahmet Metin (Erciyes Üniversitesi), DKMP İl Şube Müdürü Faruk Tülücü ve Veteriner Hekim Selma Narter görev aldı.