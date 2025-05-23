Karayolları ekiplerinin Keçili Kavşağı yakınlarında başlattığı yol çalışması, yeterli önlem alınmaması nedeniyle trafikte tehlikeye neden oldu.

Kahramanmaraş’ta Karayolları tarafından yürütülen yol bakım ve onarım çalışmaları, bu kez sürücüler için adeta kabusa dönüştü. Akedaş bölgesi civarındaki Keçili Kavşağı’nda yapılan asfalt çalışmasında, ne yazık ki uyarı levhası veya yönlendirme tabelası bulunmaması, yolda seyir halinde olan vatandaşların ani fren yapmasına ve trafiğin tehlikeye girmesine yol açtı.

Vatandaşlardan Tepki: “Uyarı Levhası Olmadan Çalışma Olmaz”

Çalışmanın sürdüğü bölgeden geçen sürücüler, herhangi bir uyarı levhası ya da trafik yönlendirmesi yapılmamasına tepki gösterdi. Aniden daralan yolda karşılaştıkları asfalt makinesi ve iş makineleri nedeniyle zor anlar yaşayan vatandaşlar, yetkililere seslenerek, bu tür çalışmalarda mutlaka güvenlik ve bilgilendirme önlemlerinin alınması gerektiğini belirtti.

Trafik Güvenliği Riski Oluşturdu

Yolun özellikle akşam saatlerinde daha yoğun ve görüşün sınırlı olduğu zamanlarda, uyarı levhası eksikliğinin ciddi kazalara davetiye çıkarabileceği ifade ediliyor.