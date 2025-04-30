Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Başkan Fırat Görgel öncülüğünde şehre kazandırdığı yatırımlara bir yenisini daha ekliyor. Şehrin sosyal yaşamına ve genç nüfusun gelişimine büyük katkı sağlayacak yeni bir proje için düğmeye basıldı. Hayata geçirilecek olan Kahramanmaraş Gençlik ve Spor Merkezi projesi, şehrin kültürel dokusunu modern mimariyle harmanlayan nitelikli bir yaşam alanı sunacak.

İhale 13 Mayıs’ta

Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen proje kapsamında, Kahramanmaraş Gençlik ve Spor Merkezi’nin ihalesi 13 Mayıs 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından merkezin inşasına vakit kaybetmeden başlanması planlanıyor.

9 Bin Metrekarelik Modern Yaşam Alanı

Toplamda yaklaşık 9 bin metrekare kapalı alana sahip olacak merkez, farklı yaş gruplarından bireylerin günün her saatinde aktif olarak faydalanabileceği şekilde tasarlandı. Proje, şehrin kamusal alan ihtiyacını karşılamakla kalmayacak, aynı zamanda sosyal etkileşimi ve toplumsal dayanışmayı da güçlendirecek.

Geleneksel Mimariden İlham Alan Modern Tasarım

Kahramanmaraş’ın geleneksel avlu ve sokak biçimlerinden esinlenerek şekillendirilen yapı, yerel mimari ögelerle modern yapı tekniklerini bir araya getiriyor. Kullanılan geleneksel malzemeler ve yenilikçi inşaat yaklaşımları sayesinde hem kültürel hem de çevresel sürdürülebilirlik gözetiliyor.

Gençliğe ve Spora Yatırım

Gençlik ve Spor Merkezi, farklı alanlarda birçok ihtiyaca cevap verecek donanıma sahip. Merkezde; hentbol, fitness ve dans gibi çok amaçlı spor ve etkinlik alanı, sinema ve tiyatro için teknolojik altyapıya sahip salonlar, eğitim ve yaratıcılık atölyeleri, dinlenme ve sosyalleşme için kafeterya, idari işleyişi sürdürecek yönetim ofisleri yer alacak.

Doğa ile Uyumlu, İnsan Odaklı Bir Proje

Sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda planlanan merkez, park alanlarıyla entegre şekilde tasarlandı. Bu yaklaşım, çevresel sürdürülebilirliği desteklerken; yapı diliyle de kentin kültürel mirasını geleceğe taşınacak. Yerel yapı tekniklerinin modern yorumlarla harmanlanması sayesinde Kahramanmaraş’ın kimliğine yakışır bir proje ortaya çıkıyor.

Yeni Gençlik ve Spor Merkezi, yalnızca bir bina değil, Kahramanmaraş’ın geleceği için atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte şehirdeki sosyal donatı alanlarının niteliği artarken, özellikle gençlerin daha sağlıklı, üretken ve aktif bir yaşam sürebileceği bir ortam sağlanmış olacak.

“Kahramanmaraş’ımıza Hayırlı Olsun”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, projenin gençlerin çok yönlü gelişimine katkı sunacağını vurguladı. Görgel, “Şehrimizin her köşesinde yaşam kalitesini artırmak, hemşehrilerimizin sosyal, kültürel ve sportif ihtiyaçlarını karşılayacak alanlar oluşturmak öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bu anlayışla şehrimize kazandıracağımız Gençlik ve Spor Merkezi, sadece bir spor tesisi değil; gençlerimizin kendilerini geliştirebileceği, sosyalleşebileceği, kültürel etkinliklere katılabileceği modern ve nitelikli bir yaşam alanı olacak. Projede, Kahramanmaraş’ımızın geleneksel mimarisini yansıtan bir anlayışla ilerliyoruz. Hem kültürel bağlarımızı koruyor hem de çağın ihtiyaçlarına uygun, çevreyle dost bir yapı inşa ediyoruz. Gençlerimize verdiğimiz değerin bir yansıması olan bu merkez, şehrimize uzun yıllar hizmet edecek önemli bir yatırım olacak. İhale sürecimizin ardından kısa sürede yapıma başlayacağız. Türkiye’ye örnek olacak Kahramanmaraş Gençlik ve Spor Merkezi şehrimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.