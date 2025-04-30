Bu kapsamda Mağralı Mahallesi’nde elektrik, doğalgaz, su ve telekom altyapılarında yapılan tamiratların ardından bozulan sokaklar, yeniden asfaltlanarak vatandaşların hizmetine sunuluyor.

Ekipler, yollarda oluşan deformasyonları tespit ederek hızlı bir şekilde müdahale ediyor. Yapılan asfalt serme işlemleriyle hem sürüş güvenliği artırılıyor hem de günlük yaşamın aksamaması sağlanıyor.

Onikişubat Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Elektrik, doğalgaz, su ve telekom sistemlerinin tamiratı sonrası deforme olan sokaklarımızda asfalt serme işlemelerimizi hassasiyetle yerine getiriyor, vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamasını sağlıyoruz” denildi.

Çalışmaların ilçe genelinde planlı bir şekilde devam edeceği belirtildi.