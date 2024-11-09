31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından görevi devraldığı günden itibaren altyapıdan ulaşıma, üstyapıdan yeşil alana, kültür sanattan sosyal yardıma tüm alanlarda Kahramanmaraş’a çok ciddi yatırımlar kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, bir vaadini daha yerine getiriyor. Bu kapsamda Kuveyt Arap Ekonomik Kalkınma Fonu’nun finansal destekleriyle Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Kahramanmaraş Güneş Enerji Santrali’nin temel atma töreni gerçekleştirildi. Tesisin hayata geçirileceği Pazarcık ilçesi Karabıyıklı Mahallesi’nde düzenlenen temel atma töreninde Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in yanı sıra; 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Vali Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici ve Dr. Tuba Köksal, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, MHP İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz, ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri ve vatandaşlar da yer aldı.

“Şehrimiz İçin Büyük Bir Dönüşüm”

Temel atma töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Şehrimiz için büyük önem taşıyan ve geleceğe attığımız güçlü bir adımı temsil eden Kahramanmaraş Güneş Enerjisi Santrali’mizin temel atma töreninde bir aradayız. Büyükşehir Belediyesi olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın sıfır emisyon hedefleri doğrultusunda, şehrimizin elektrik enerjisi ihtiyacını temiz ve sürdürülebilir kaynaklarla karşılamak için önemli bir adım atıyoruz. Bu aslında belediyecilik anlamında bizim ve şehrimiz için büyük bir dönüşümü simgeliyor” cümlelerini kaydetti.

“Yeşil Enerjide Biz de Varız”

Kahramanmaraş’ta yeşil enerjinin artarak devam edeceğini vurgulayan Başkan Fırat Görgel, “Kahramanmaraş’ta yerel yönetimler tarafından inşa edilen en büyük güneş enerji santrali olacak bu projemizle yeşil enerjide Kahramanmaraş olarak biz de varız diyoruz. İnşallah görev yaptığımız süre içerisinde bu dönüşümü hemşehrilerimize hissettirmeye devam edeceğiz. Bir yandan yeşil enerji yatırımlarımızı artıracak bir yandan da toplu taşıma gibi alanlarda yeşil enerjiyi yaygın hale getireceğiz” dedi.

“Verdiğimiz Sözleri Bir Bir Yerine Getiriyoruz”

Kahramanmaraş’ta tüm alanlarda yatırımların artarak sürdüğünü belirten ve 140 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilecek güneş enerji santralinin önemini belirten Başkan Görgel, “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren yoğun bir çalışma temposu içerisinde hemşehrilerimizin hizmetindeyiz. Altyapıdan üstyapıya başlayan ve projelendirme aşamasında olduğumuz çalışmalarımız var. Kahramanmaraş’ımıza verdiğimiz her biz sözü yerine getirme gayreti içerisindeyiz ve inşallah da tüm sözlerimizi bir bir yerine getireceğiz. Bugün temelini attığımız bu yatırım da verdiğimiz sözlerimizden biriydi. Hamdolsun bugün 6 Megavat kurulu güce sahip olacak 140 Milyon TL’lik yatırımın temelini atmak nasip oldu” diye konuştu.

“Kahramanmaraş İçin Yeni Bir Başlangıç”

Projeyle Büyükşehir Belediyesinin enerji giderlerinin %60’ının karşılanacağı ve yılda 50 Milyon TL’ye varan tasarruf sağlanacağını vurgulayan Görgel, “Belediyemizin enerji giderinin %60’ını karşılayacak bu tesis ile enerji giderlerimizden yılda 50 Milyon TL’lik bir tasarruf sağlamış olacağız. İnşallah çalışmalarımızı da 150 gün gibi bir sürede tamamlamayı hedefliyoruz. Projede emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza, teknik ekibimize ve finans desteği için Kuveyt Kalkınma Fonu’na teşekkür ediyorum. Bugün burada attığımız temelin Kahramanmaraş’ımız için yeni bir başlangıç olduğuna inanıyor, bu önemli yatırımın şehrimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Şehrimizde Yeşil Enerjiye Bir Adım Daha”

66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, “Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemiz öncü projeleriyle yerel yönetimlere örnek olmaya devam ediyor. Bugün temelini attığımız bu proje de bunlardan bir tanesi. Bu proje Büyükşehir Belediyemizin enerji ihtiyacının yüzde altmışını karşılamakla kalmayıp ilave yatırımlarla çok daha büyük işlere vesile olacak. 140 Milyon TL’lik çok büyük bir yatırım. Kahramanmaraş’ımızda yeşil enerjinin önemli bir adımını oluşturacak bu tesisin yapımında emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgel ve ekibine teşekkür ediyorum. Şehrimize hayırlı olsun” cümlelerini kaydetti. Konuşmaların ardından Kahramanmaraş Güneş Enerji Santrali’nin temelleri atıldı.