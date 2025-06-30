Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, 30 Haziran 2025 Pazartesi günü Doğu Akdeniz genelinde az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Ancak, bazı bölgelerde kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olacak.

Hava Sıcaklığı ve Rüzgar Durumu

Yüksek kesimlerde sıcaklıklar 2-4 derece düşüyor.

Kıyı kesimlerde batı ve güneybatı yönlü hafif-orta kuvvette rüzgar bekleniyor.

İç ve yüksek kesimlerde kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına etkili olacak.

Uyarı: Adana'nın Kuzeyi ve Kahramanmaraş’ta Fırtına Bekleniyor

Adana’nın Pozantı, Aladağ, Kozan, Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli ilçeleri ile Kahramanmaraş çevresinde saatte 70-80 km’ye ulaşabilecek fırtına uyarısı yapıldı. Ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları ve ağaç devrilmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı.