Bu kapsamda, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, 30 Ağustos 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Tümgeneralliğe terfi etti.

1971 yılında Adana'nın Seyhan ilçesinde doğan Ali Gemalmaz, ilk ve ortaöğrenimini memleketinde tamamladı. Askerî eğitimine 1985 yılında Kuleli Askerî Lisesi'nde başlayıp 1989'da mezun oldu. Ardından Kara Harp Okulu'ndaki eğitimini 1993 yılında tamamlayarak Teğmen rütbesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görevine başladı.

Türkiye'nin Dört Bir Yanında Önemli Görevler Üstlendi

Tümgeneral Ali Gemalmaz, kariyeri boyunca Çanakkale, Şırnak, İstanbul, Diyarbakır, Manisa, Van, Bilecik, İzmir, Yalova, Erzurum ve Muğla gibi Türkiye'nin çeşitli illerinde kritik görevlerde bulundu. Görev yaptığı her yerde disiplini, üstün görev bilinci ve liderlik vasfıyla dikkat çekerek takdir topladı.

Kahramanmaraş'taki Görevine Devam Ediyor

2025 yılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Tümgeneralliğe yükselen Ali Gemalmaz, halen Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanı olarak görevini sürdürüyor. Evli ve bir çocuk babası olan Tümgeneral Gemalmaz, özellikle güvenlik ve asayiş alanındaki başarılı çalışmalarıyla kamuoyunda olumlu bir izlenim bırakmaya devam ediyor.