Maç, 29. hafta kapsamındaki mücadele için RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynandı. Kahramanmaraş İstiklalspor, karşılaşmaya hızlı ve etkili bir başlangıç yaptı. Teknik ekibin stratejileri ve oyuncuların yüksek motivasyonu sayesinde maçın başından itibaren oyunun kontrolünü elinde tutan temsilcimiz, bu üstünlüğünü ilk yarıda bulduğu üç golle skora yansıttı.

İstiklalspor, ilk yarı sonunda soyunma odasına 3-0'lık net bir avantajla girdi. Taraftarlarının da destek verdiği bu zorlu deplasmanda, hem savunma hem de hücumda disiplinli bir oyun sergileyen İstiklalspor, rakibini adeta sahadan silerek, ikinci yarıda kontrollü oyun anlayışıyla farkı korudu.

Bu galibiyetle puanını 53’e çıkaran Kahramanmaraş İstiklalspor, Play-Off potasında 6. sıradaki yerini koruyarak önemli bir avantaj elde etti.