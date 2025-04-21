Buluşmada Onikişubat Belediyesi’nin faaliyetleri ve projeleri, doğrudan milletin takdirine sunulurken, başkan Toptaş vatandaşların sorularını içtenlikle yanıtladı.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından tüm Türkiye’de eş zamanlı düzenlenen ‘Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor’ programı bu kez Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş ev sahipliğinde düzenlendi.

‘Milletle Bütünleşen Belediyecilik’ anlayışı çerçevesinde Çınarlı Bahçe Parkı’nda gerçekleşen buluşmaya vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken Onikşubat Belediyesi'nin şeffaf, katılımcı ve çözüm odaklı belediyecilik anlayışı bir kez daha vatandaşların takdirini kazandı.

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı Ali Köfte, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Safa Kekeç, yönetim kurulu üyeleri ve mahalle muhtarlarının da eşlik ettiği programda Başkan Toptaş, vatandaşların merak ettikleri soruları ve taleplerini içtenlikle yanıtladı, yerinde çözüm üretti.

Kadınlara, gençlere ve emeklilere yönelik yeni projeler hakkında da bilgiler veren Başkan Toptaş, 6 farklı noktada aynı buluşmanın gerçekleştirileceğini söyledi.

“İyi ki Onikişubat’ta yaşıyorum dedirtmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz”

Buluşma sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Toptaş, “Türkiye genelinde AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığımızın düzenlemiş olduğu “Vatandaşlarımız soruyor, başkan cevaplıyor” formatı kapsamında Akif İnan Mahallemizde Çınarlı Bahçe Parkımızda hemşerilerimizle bir araya geldik. Onikişubat ilçemizde bu buluşmayı 6 farklı noktada yapacağız. Vatandaşlarımızla beraberken de ifade ettim, AK Parti olarak bizler her daim sokaklardayız, aslında her gün vatandaşlarımız bize soruyor, bizler de cevaplamaya çalışıyoruz. Gerek sosyal medya kanalıyla gerekse de belediyemizdeki iletişim birimlerimiz aracılığıyla vatandaşlarımızın sorunlarının ve dertlerinin hızlı bir şekilde çözülmesi noktasında çok büyük bir gayret içerisindeyiz. İşimizin önemli bir kısmı iletişim. Bugün de çok güzel bir toplantı oldu. Vatandaşlarımız burada sıkıntılarını, dertlerini, beklentilerini dile getirdiler. İnşallah bundan sonrasında da AK Parti belediyeleri olarak tüm teşkilatımızla birlikte sahada vatandaşlarımızla olmaya devam edeceğiz. Gündelik sorunlarını hızlı bir şekilde çözüme kavuşturacağız. Onikişubat özelinde burada yaşayan tüm hemşerilerimizin iyi ki Onikişubat’ta yaşıyorum, iyi ki bu memlekette yaşıyorum dedirtmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz inşallah” ifadelerini kullandı.

“Gençlerimiz, kadınlarımız ve emeklilerimiz için projelerimizi anlattık”

Kadınlar, gençler ve emeklilere yönelik projelerden de bahseden Başkan Toptaş, sözlerine şu şekilde devam etti, “Her zaman ifade ediyorum, her mahallenin her sokağın kendine ait sorunları ve beklentileri var. Bu şehirde büyüyen ve yaşayan biri olarak bu sorunlara vakıfız. Hanımlarımızın istekleri var, onlara yönelik yapacağımız projelerden bahsettik. Gençlerimizin bizden beklentileri var, onlara yönelik yapacağımız çalışmalarımızı anlattık. Yine emeklilerimizin bizden beklentileri var, onlar için çalışmalarımızı anlattık. Kurumsal kapasitemizin iyileştirilmesi, rutin hizmetlerimiz, özellikle deprem sonrasında ruhsatlandırma süreçlerinde çok farklı bir belediyecilik kavramımız olduğunu da söyleyebiliriz. Deprem sonrası sürecin getirmiş olduğu bazı eksiklikler vardı, bunların düzeltilmesiyle ilgili vatandaşlarımızın soruları vardı onlar hakkında da bilgi verdik. Güzel, verimli bir toplantı oldu. Buraya gelen tüm hemşerilerimizin hepsine çok teşekkür ediyorum.”

Soru-cevap tarzında devam eden program, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle son buldu.