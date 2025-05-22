Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin gururu Kahramanmaraş İstiklalspor’a 2. Lig yolunda verdiği desteği sürdürüyor.

Bu kapsamda, İstiklalspor’un 25 Mayıs Pazar günü AyvalıkgücüBelediyespor ile Antalya’da oynayacağı play-off final mücadelesi, Milli İrade Meydanı’nda kurulacak dev ekranda canlı olarak yayınlanacak. Saat 20.00’da başlayacak olan kritik karşılaşma, şehirdeki futbolseverleri bir araya getirecek.

Dev ekran sayesinde taraftarlar, adeta stat atmosferini yaşayacak ve İstiklalspor’un 2. Lig hedefi için hep birlikte tek yürek olacak. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, tüm sporseverler bu anlamlı organizasyona davet edilerek, “Gelin, şehrimizin takımına birlikte sahip çıkalım” çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, futbolseverlerin heyecanı birlikte yaşayarak Kahramanmaraş İstiklalspor’un tarihi mücadelesine destek olmasının önemine vurgu yapıldı.