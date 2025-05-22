Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde şehir genelinde çevre ve halk sağlığını korumaya yönelik hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Bu kapsamda, Çevre Koruma ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı koordinesinde önemli bir toplantıya imza atıldı. İlçe belediyelerinin çevre müdürlerinin katılımıyla düzenlenen “Çevre Tedbirleri İstişare Toplantısı”nda, Kurban Bayramı süresince alınacak çevresel önlemler ve atık yönetimi stratejileri masaya yatırıldı.

Toplantıda; bayram boyunca çevre kirliliğinin önlenmesi, kötü koku ve haşere oluşumunun engellenmesi amacıyla atıkların zamanında toplanması gerektiğine dikkat çekildi.

Ayrıca çöp konteynerleri ve kurban kesim alanlarında hayvansal atıkların bırakılmaması, bu alanların düzenli olarak yıkanması ve ilaçlanması konularında katılımcılar bilgilendirildi.