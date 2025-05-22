1864 Çerkes Sürgünü’nün 161. yıl dönümü dolayısıyla Göksun’un Fındık Mahallesi’nde anma programı düzenlendi. Acı hatıralarla dolu bu kara gün, şehir protokolü ve vatandaşların katılımıyla hüzün ve saygı içinde yâd edildi.Anma programına Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in yanı sıra Göksun Kaymakamı Ömer Faruk Duman, Göksun Belediye Başkanı Selim Cüce, Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç, MHP İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Gazze ve Farklı Coğrafyalarda İnsanlık Dramları Devam Ediyor”

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 21 Mayıs 1864’te yaşanan Çerkes Sürgünü’nün tarihin en büyük insanlık trajedilerinden biri olduğunu ifade etti. Görgel, “Bugün burada tarihin derin yaralarından biri olan 21 Mayıs 1864 Çerkes Sürgününü anmak üzere bir araya geldik. Bundan 161 yıl önce, bir halk yurdundan kopartıldı ve binlercesi Karadeniz’in soğuk sularında can verdi; sağ kalanlar ise anavatanından uzak hayata tutunmaya çalıştı. Ne yazık ki bizler bugün daha büyük bir zulüm ile insanlık dramına, Gazze başta olmak üzere farklı coğrafyalarda tanıklık ediyoruz. Masum sivillerin, çocukların, kadınların hedef alındığı, evlerin, hastanelerin ve camilerin yerle bir edildiği Gazze’de yaşananlar sadece bir savaş değil, insanlığın çöküşüdür” ifadelerini kullandı.

“Acımızda ve Sevincimizde Bir Aradayız”

Tarihin yalnızca hatırlanmak için değil, ibret almak için de önemli olduğunu vurgulayan Başkan Görgel, geçmişte yaşanan zulümlere karşı duyarsız kalınmaması gerektiğine dikkat çekti.Başkan Görgel, konuşmasının devamında Kahramanmaraş’ın toplumsal birlik ve beraberliğine de değindi. Görgel, “Değinmek istediğim bir diğer husus da şehrimizin kardeşlik iklimi. Bugün bu buluşmada olduğu gibi hüzünde de bir arada oluyoruz, yarın sevincimizde de inşallah bir arada buluşacağız. Bu topraklar hepimizin, bizim birbirimizden bir farkımız yok. Biz hep birlikte Kahramanmaraş’ız” dedi.

“Sürgünde Hayatını Kaybeden Vatandaşlar Dualarla Anıldı”

Protokol konuşmalarının ardından anma etkinliği, Sürgün Anıtı ve Adatepe Göleti’ne karanfil bırakılmasıyla devam etti. Katılımcılar, Çerkes halkının yaşadığı acıyı ve tarihsel hafızayı canlı tutmak adına anıta saygı duruşunda bulunarak dua etti. Göksun’daki program, toplumsal hafızada önemli bir yere sahip olan Çerkes Sürgünü’nün unutulmaması ve benzeri acıların bir daha yaşanmaması adına güçlü bir mesaj verdi.