22.7 kilometre uzunluğundaki Kahramanmaraş Kuzey Çevre Yolu projesi hayata geçirilerek şehir içi trafiğin rahatlatılması hedefleniyor.

Bu kapsamda Karayolları Genel Müdürlüğü ağına 21 Ağustos 2023 tarihinde alınan Kuzey Çevre Yolu projesi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile ortak yürütüldü.

Projenin güzergahı, Kahramanmaraş-Göksun Devlet Yolu üzerindeki Kılavuzlu Kavşağı'ndan başlayıp, Dulkadiroğlu ilçesinin kuzeyinden geçerek Kahramanmaraş-Çağlayancerit İl Yolu üzerindeki K.4 Kavşağı'nda son bulacak.

Yetkililer, Kuzey Çevre Yolu'nun tamamlanmasıyla birlikte şehir içi trafik yoğunluğunun azalacağını, trafik, can ve mal güvenliğinin artacağını, ayrıca bakım-onarım ve işletme giderlerinde de düşüş yaşanacağını belirtti.