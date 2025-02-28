Operasyon, özellikle depremzede vatandaşlara yönelik olarak dernek ve vakıf adı altında dağıtılan hediye çeki ile kimlik bilgilerini toplayan şüpheliler üzerine odaklandı. Şüphelilerin topladıkları kimlik bilgileriyle Papara hesapları açtıkları ve bu hesapları yasadışı bahis sitelerinde kullandıkları belirlendi.

Yapılan incelemeler sonucunda, toplamda 260 müştekinin ifadesi sonrası şüphelilerin Papara hesaplarında 200 milyon TL üzerinde para transferi gerçekleştirdiği tespit edildi.

Operasyonda 8 kişi çeşitli dijital materyallerle birlikte yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı.