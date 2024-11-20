Dr. İrfan Karatutlu, Sağlık Bakanı ile görüşme için randevu talep ettiklerini fakat yaklaşık iki aydır bu talebe cevap alamadıklarını vurguladı.

Karatutlu, bu durumun ardından bakanla tokalaşmayı uygun görmediğini ifade etti.

Kahramanmaraş halkının sağlık hizmetleri ve diğer temel sorunlarıyla ilgili çözüm arayışında bulunmanın, milletvekillerinin en önemli görevlerinden biri olduğunu belirten Karatutlu, “Halkımızın taleplerini ve şehrimizin sorunlarını iletmek, çözüm bulmak için bu tür görüşmelerin büyük önemi vardır. Ancak, maalesef Bakanlık’tan hiçbir geri dönüş alamadık. Bu durum, şehrimizin sorunlarının çözümü için olumsuz bir engel teşkil etmektedir” dedi.