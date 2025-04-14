Özellikle küresel ısınmanın etkisiyle 10-12 Nisan tarihlerinde yaşanan ani hava sıcaklığı düşüşlerinin Kahramanmaraş'ta büyük bir zirai dona yol açtığını belirten Öztunç, termometrelerin -20 dereceyi gösterdiği kentte kayısı, mısır, buğday, üzüm bağları ve meyve ağaçlarının büyük oranda zarar gördüğünü ifade etti. Dulkadiroğlu ilçesi Bertiz Mahallesi'ndeki ceviz ağaçlarının da olumsuz etkilendiğini vurgulayan Öztunç, zirai don nedeniyle Kahramanmaraşlı üreticilerin mahsullerinde ciddi kayıplar yaşandığını dile getirdi.

6 Şubat depremlerinde büyük yara alan Kahramanmaraş ekonomisinin, son zirai don olayıyla tarımsal üretimde de ağır bir darbe aldığını kaydeden Milletvekili Öztunç, kentin önemli geçim kaynağı olan tarımın devamlılığı için oluşan zararın mutlaka karşılanması ve çiftçilere destek verilmesi gerektiğini söyledi.

TBMM'ye Meclis Araştırması Çağrısı

Önergesinde, gerçekleşen zirai don sebebiyle Kahramanmaraş çiftçisinin uğradığı zararların tespiti, alınacak tedbirlerin belirlenmesi, çiftçilerin üretime devam edebilmesi için gerekli desteklerin sağlanması ve tarımsal üretimde büyük kayıp yaşayan Kahramanmaraş'ın afet bölgesi ilan edilmesi amacıyla Anayasa'nın ilgili maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını talep eden Öztunç, gerekçesinde son dönemde yaşanan iklim felaketlerinin çiftçileri zor durumda bıraktığını vurguladı.

Hükümete Acil Eylem Planı Çağrısı

Geçtiğimiz haftaki don olayının Türkiye genelinde birçok ilde mahsullere büyük zarar verdiğini belirten Öztunç, hükümetin bir an önce acil eylem planını hayata geçirmesi gerektiğini ifade etti. Bu felaketin sadece tarımı değil, ülke ekonomisini de olumsuz etkileyeceğini, üretimde daralma ve rekoltede kayıplar yaşanacağını dile getiren Öztunç, zarar gören üreticilerin Tarım Kredi Kooperatifleri, Ziraat Bankası ve diğer bankalara olan tarımsal kredi borçlarının ertelenmesi, çiftçilere faizsiz kredi ve teşvik desteği verilmesi gerektiğini savundu.

"Çiftçilerimize Sahip Çıkılmalı, Kahramanmaraş Afet Bölgesi İlan Edilmeli"

Özellikle deprem yaralarının henüz sarılamadığı Kahramanmaraş'ta geçimini tarımla sağlayan çiftçilerin yaşadığı zor duruma dikkat çeken Öztunç, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hızlı bir şekilde hasar tespiti yapması ve devletin tüm zararı acil olarak karşılaması gerektiğini vurguladı. Ekonomik sıkıntılar ve yüksek sigorta primleri nedeniyle tarım sigortası yaptıramayan çiftçilerin de bu desteklerden faydalandırılması gerektiğini belirten Öztunç, Kahramanmaraş'ın afet bölgesi ilan edilmesinin çiftçilerin ayakta kalabilmesi için hayati önem taşıdığını sözlerine ekledi.