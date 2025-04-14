Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öldüğü kayıtlara geçen diyaliz hastaları içlerinde hekim ve sağlık personellerinin de olduğu çete tarafından özel diyaliz merkezlerinde 10-15 gün daha fazla yaşıyor gibi gösterildi.

Diyaliz çetesi SGK'ya milyon liralık vurgun yaptı.

SÖZCÜ muhabiri Gülnur Saydam, beş yıl önce CİMER'e yapılan şikayetin izini sürdü.

SÖZCÜ TV'nin edindiği bilgiye göre, skandal bir sağlık personelinin şikayetiyle gündeme geldi. Ardından emniyet ve SGK devreye girdi.

SGK müfettişleri 80, asayiş ise 350 sayfalık suç tutanağı hazırladı. Skandala adı karışan özel hastaneye sadece 792 bin 388 TL para cezası kesildi.

Ölüm bilgisi sistem kayıtlarına geçen hasta nasıl günlerce yaşıyor gibi gösterildi?

Üniversite hastanesinde kaydı olan hastalar hiç gitmedikleri halde diyaliz merkezlerine gitmiş gibi gösterildi.

Bu kişiler ihtiyaç duymasa da kayıtlara göre diyaliz merkezlerinde tedavi olmaya devam etti. Böylece her ay SGK'ya milyon liralık toplu fatura kesildi.

Çete üyesi olduğu öne sürülen hekim, başhekim ve personel hala görevine devam ediyor.