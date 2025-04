Tarih Öğretmeni M. Celal Özyıldız, Türkçe Öğretmeni Aker Kartal, Matematik Öğretmeni Harun Özdemir ve Genel Yayın Yönetmeni Ş. Ersin Tuncer tecrübelerini gençlerle paylaşırken, seminer yoğun ilgi gördü.

Eğitim yatırımlarıyla dikkat çeken Onikişubat Belediyesi, sınavlara hazırlanan gençlerin ve öğretmenlerin eğitim süreçlerine katkı sunmak amacıyla önemli bir seminere imza attı.

Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenen seminere konuşmacı olarak alanlarında Türkiye’nin önde gelen isimlerinden Tarih Öğretmeni M. Celal Özyıldız, Türkçe Öğretmeni Aker Kartal, Matematik Öğretmeni Harun Özdemir ve Genel Yayın Yönetmeni Ş. Ersin Tuncer katıldı.

Celal Özyıldız, Aker Kartal, Harun Özdemir ve Ersin Tuncer tecrübelerini gençlerle paylaşarak hem akademik başarıya giden yolda önemli ipuçları verdi hem de motivasyon dolu anlar yaşattı.

Gençlerin seminerden memnun ayrıldığı etkinlik, Onikişubat Belediyesi’nin eğitime verdiği önemin ve gençlere duyduğu güvenin somut bir yansıması oldu.

“Gençlerimiz yeter ki inansın, çalışsın, vazgeçmesin, biz daima yanlarındayız”

Seminerin açılış konuşmasını yapan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, eğitimin toplumun geleceğini şekillendiren en temel unsur olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Onikişubat Belediyesi olarak gençlerimizin sadece bugünü değil, geleceğini de düşünüyoruz. Eğitim yatırımlarımızı artırarak, bilgiye erişim imkânlarını genişletiyoruz. Bugün de hem KPSS, hem AGS hem de YKSsınavlarına hazırlanan gençlerimizin performanslarını arttırmak, onları çok daha iyi motive etmek adına ülke çapında ün kazanmış çok iyi hocalarımızı gençlerimizle buluşturduk. Gerçekten çok güzel bir toplantı oldu, yoğun da bir katılım vardı. Eğitim yatırımlarına önem veriyoruz veOnikişubat Belediyesi olarak daima gençlerimizin yanlarında olmanıngayretini veriyoruz. Göreve başladığımız günden itibaren de özellikle dezavantajlı öğrencilerimizin bu konuda geri kalmaması amacıyla hem üniversite hazırlık kurslarımız aynı zamanda yardımcı kaynak kitaplarımız ve bunlarla alakalı motive edici toplantıları ve seminerlerimizi olabildiğince düzenlemeye çalışıyoruz. Gençlerimizin çok daha iyi bir şekilde bu sınavları hazırlanmasına Onikişubat Belediyesi olarak vesile oluyoruz. Tabii ki amacımız ilçemizin, şehrimizin eğitim seviyesini çok daha yukarılara çıkarmak. Bugünkü seminer de aslında bunun bir parçası. Bundan sonraki süreçte de inşallah her zaman gerek eğitim gerek öğretim gerekse de kültürel sanat, spor etkinlikleri noktasında her daim gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Gençlerimiz yeter ki inansın, çalışsın, vazgeçmesin. Unutmasınlar ki başarı bir yolculuktur ve bu yolda atılan her adım kıymetlidir. Bugünkü seminerin de sizlere bu yolda ışık tutacağına inanıyorum. Katılımları için kıymetli hocalarımıza, öğrencilerimize, öğretmenlerimize teşekkür ediyor, başarı dolu bir gelecek diliyorum.”

Seminerde konuşmacılara yoğun ilgi

Salonu tıklım tıklım dolduran öğrenciler ve öğretmenler, konuşmacılara yoğun ilgi gösterdi. Seminerde konuşan Tarih Öğretmeni M. Celal Özyıldız, sınavlarda tarih bilgisi kadar yorum gücünün de önem taşıdığını belirterek, “Ezberleyen değil, düşünen ve tarihten ders çıkarabilen bir öğrenci profili sınavlarda her zaman bir adım öndedir” dedi.

Türkçe Öğretmeni Aker Kartal ise sınav başarısında Türkçenin anahtar rolüne dikkat çekerek,

“Dil bilgisi kuralları değil, anlamı yakalamak sizi başarıya götürür. Okuma alışkanlığı olmayan öğrenci, sınavlarda zaman kaybeder” ifadelerini kullandı.

Matematik Öğretmeni Harun Özdemir, öğrencilerin en çok zorlandığı derslerden biri olan matematikle ilgili özgün taktikler sundu.

“Matematikte ezber değil, mantık yürütme becerisi kazanın. Soru çözmeyi bir oyun gibi görürseniz, stres değil keyif yaşarsınız” diyerek öğrencilerin dikkatini çekti.

Seminerin sonunda konuşan Genel Yayın Yönetmeni Ş. Ersin Tuncer ise sınav sürecinin sadece akademik değil, psikolojik bir mücadele olduğuna dikkat çekti:

“Sınav günü zihinsel değil, duygusal hazırlık kazanır. Kendinize inanmadığınız sürece hangi taktiği kullanırsanız kullanın eksik kalırsınız.”

Yaklaşık bir buçuk saat süren seminerin sonunda öğrenciler konuşmacılara sorular yönelterek bire bir iletişim kurma fırsatı da buldu.