Onikişubat Belediyesi, Kahramanmaraş Andırınlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin her yıl düzenleyerek geleneksel hale getirdiği Tirşik Şöleni’ne ev sahipliği yaptı.

EXPO 2023 Arasta Çarşı’da düzenlenen 14. Geleneksel Tirşik Şöleni, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Deva Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı M. Burak Gül, MHP İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz, AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Safa Kekeç ile çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş Andırınlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin Onursal Başkanı Ahmet Kolutek ve Dernek Başkanı Adem Kundakçı da etkinlikte yer aldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, derneğin faaliyetlerine ilişkin video gösterimi yapıldı. Katılımcılara yöresel halk oyunları eşliğinde Kahramanmaraş mutfağının önemli lezzetlerinden biri olan Tirşik ve bulgur pilavı ikram edildi.

“Onikişubat’ta kültürel zenginliklerimizi daha görünür kılacağız”

Şölende konuşan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Onikişubat Belediyesi olarak ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, tirşiğin şifa kaynağı olduğunu ve bu tür etkinliklerin toplumun kültürel değerlerini yaşatmada önemli bir rol oynadığını belirtti.

Tirşiğin sadece bir yemek değil, Kahramanmaraş’ın kültürel kimliğinin önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Toptaş, “Tirşik bizim için sadece sofralarımızı süsleyen bir lezzet değil; aynı zamanda birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, geçmişten bugüne taşıdığımız bir kültür mirasıdır. Kahramanmaraş’ımızın gastronomisinde önemli yer tutan ve Andırın doktoru olarak bilinen tirşiğin, vatandaşlarımıza şifa olmasını diliyor, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. İnşallah bu tür etkinlikleri artırarak Onikişubat’ta kültürel zenginliklerimizi daha görünür kılacağız” dedi.

“Kahramanmaraş’ta her ilçemizin, her mahallesinin ayrı bir değeri var”

Programa katılarak vatandaşlarla bir araya gelen TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişçi de konuşmasında tarım, üretim ve yerel değerler vurgusu yaptı.

Kirişci, “Tirşik, hem şifalı hem de bin yıllık bir geleneğin yansımasıdır. Bu tür ürünlerin ve geleneklerin yaşatılması, kırsal kalkınmanın ve yerli üretimin desteklenmesi açısından son derece kıymetlidir. Kahramanmaraş Andırınlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’mizi ve Hanifi Başkanımızı böyle anlamlı bir etkinliğe öncülük ettiği için kutluyorum. Kahramanmaraş’ta her ilçemizin, her mahallesinin ayrı bir değeri var. Bizler de bu değerlerin korunması ve geliştirilmesi için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı