Bilir, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Yeni Destekleme Modeli ve tarımsal üretimin planlanması hakkında üreticilere bilgi verirken, bölgenin kalkınması adına önemli mesajlar verdi.

Deprem Sonrası Umut Yeşeriyor!

Ziyaret sırasında, Dünya Gıda Programı desteğiyle FAO ve Bakanlığımız iş birliğinde yürütülen Deprem Sonrası Restorasyon ve Yeniden Canlandırma Projesi kapsamında, proje faydalanıcılarıyla da bir araya gelindi. Bilir, “Depremden etkilenen bölgelerimizde üretimin yeniden canlanması ve çiftçilerimizin yanında olmak en büyük önceliğimiz. Birlikte dayanıklı, üretken ve umut dolu yarınlar için çalışıyoruz” dedi.

Yeni Destekleme Modeliyle Güçlü Adımlar!

Bilir, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hayata geçirdiği Yeni Destekleme Modeli’nin, hem bölgedeki tarımsal verimliliği artıracağını hem de üreticilerin gelir düzeyine olumlu katkılar sağlayacağını belirtti. “Her adımda üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu destekler, bölgemizin kalkınma hamlesinin temel taşı olacak” diye konuştu.

Bölge Üreticilerinden Tam Destek!

Toplantıya katılan üreticiler, yapılan bilgilendirmelerden memnuniyetlerini dile getirirken, bu tür projelerin deprem sonrası toparlanma süreçlerini hızlandırdığını ifade etti.