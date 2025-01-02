Edinilen bilgiye göre; Onikişubat ilçesine bağlı Saçaklızade Mahallesi'ndeki bir iş yerinde meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın ihbarıyla bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, itfaiye ekipleri yangını yarım saat içerisinde söndürmeyi başardı. Yangın sonrasında bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Olayda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, iş yerinin üzerindeki depoda bulunan malzemeler yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.