Türkiye Hentbol Ligi Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası Yarı Final Maçlarında Şehrimizi temsil eden Kahramanmaraş Tekstilspor Hentbol Takımı Elazığ'da oynadığı maçlarda Rakipleri Diyarbakır, Batman, Elazığ ve Şırnak takımlarını Mağlup ederek adını Türkiye finallerine Yazdırdı.

Elazığ’da düzenlenen yarı final karşılaşmalarında sergilediği etkili oyunla göz dolduran Kahramanmaraş temsilcisi, rakipleri Diyarbakır, Batman, Elazığ ve Şırnak takımlarını mağlup etti.

Bu zorlu maçlar sonunda gösterdiği üstün performansla Türkiye finallerine katılma hakkı kazanan Kahramanmaraş Tekstilspor, hentbol severler tarafından büyük bir coşku ve gurur ile karşılandı. Takımın başarılı oyuncuları, antrenörleri ve destekçileri, bu önemli başarıyı kutlayarak Türkiye finallerinde de aynı performansı sergilemeyi hedefliyor.

Kahramanmaraş, hentbol sporunda yakaladığı bu başarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Genç kızların heyecanla takip ettiği bu turnuva, şehrin spor alanındaki gelişimini ve gelecekteki büyük hedeflerini gözler önüne seriyor.