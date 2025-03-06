Valilikte düzenlenen ve canlı yayınlanan toplantıya; İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz ile İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman’da katıldı.

Toplantıda, terörle mücadele, asayiş olayları, uyuşturucu operasyonları, trafik denetimleri ve düzensiz göçle mücadele konularında detaylı bilgiler verildi.

Vali Ünlüer, güvenlik güçlerinin terör örgütlerine yönelik operasyonlarının aralıksız devam ettiğini vurguladı. Şubat ayında PKK/KCK'ya 13, FETÖ'ye 12, DEAŞ'a 4 ve diğer örgütlere 3 olmak üzere toplamda 32 operasyon düzenlendiğini ve bu operasyonlarda 23 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Şehir genelindeki asayiş olaylarında önemli bir düşüş yaşandığını ifade eden Ünlüer, 2024 Şubat ayında 690 olan asayiş olaylarının, 2025 Şubat ayında 611'e gerileyerek %11 oranında azaldığını kaydetti. Özellikle mal varlığına karşı işlenen suçlarda %29'luk bir azalma görüldü. Güvenlik güçlerinin olayları aydınlatma başarısının %99 olduğunu da sözlerine ekledi.

Uyuşturucuyla mücadele konusunda yapılan çalışmalara da değinen Vali Ünlüer, Şubat ayında 31 operasyon gerçekleştirildiğini, 453 kişinin gözaltına alındığını ve 39 kişinin tutuklandığını bildirdi. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Organize suçlarla mücadele kapsamında bir çetenin çökertildiğini, 26 kişinin gözaltına alındığını ve 20'sinin tutuklandığını açıkladı.

Trafik denetimlerinin artırıldığını belirten Ünlüer, kontrol edilen araç sayısının geçen yıla göre %14 artarak 185 bin 317'ye ulaştığını ifade etti. Trafik ihlalleri nedeniyle işlem yapılan araç sayısında ise %129'luk bir artış yaşandı. Düzensiz göçle mücadele kapsamında 30 binden fazla kişinin kimlik kontrolünün yapıldığını ve 1.152 düzensiz göçmenin tespit edilerek sınır dışı işlemlerinin başlatıldığını söyledi.

Vali Ünlüer, Kahramanmaraş'ın huzur ve güvenliği için çalışmaların aralıksız devam edeceğini vurgulayarak, "Suç ve suçlulara göz açtırmayacağız" dedi.