Kahramanmaraş Tekstil Lisesi bünyesinde kurulu olan Kahramanmaraş Tekstil Spor Kulübü, THF Erkekler 2. Liginde sezonun son haftasına lider girmeyi başardı ve 1. olarak play-off turuna katılmayı garantiledi. Takım, Kahramanmaraş’ı hem kızlarda hem de erkeklerde temsil etmeye devam ediyor.

Kahramanmaraş Tekstil Lisesi Müdürü ve Kulüp Sorumlusu Üzeyfe Tahiroğlu, “Kurmuş olduğumuz takımımız, şampiyonluğa adım adım yaklaşıyoruz. Bu takım şampiyon olacak, bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Biz bir okul spor kulübüyüz. Play-off turu öncesi takımımız, daha fazla desteği hak ediyor. Kahraman şehrimizin yiğit çocukları ile elimizden geleni yapıyoruz. Oyuncularımızı ve teknik ekibimizi yürekten kutluyorum. Desteğini esirgemeyen ve bize destek olan küçükten büyüğe herkese şükranlarımı sunuyorum. Biz şehrimize şampiyonluk yaşatacağız” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş Tekstilspor, play-off maçlarında göstereceği performans ile 1. Ligde yer almayı hedefliyor.