Edinilen bilgilere göre; Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, 30 Aralık 2024 ile 6 Ocak 2025 tarihleri arasında il genelinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir dizi operasyonel faaliyet gerçekleştirdi.

Yapılan operasyonlar sonucunda toplamda 71 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Yakalananlar arasında çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 45 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapan 7 şahıs ve ikamet ile işyerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 19 şahıs yer aldı. Ayrıca, bu süreçte 44 şahıs tutuklandı.

Gerçekleştirilen operasyonlar esnasında, güvenlik güçleri tarafından toplamda 21.52 gram metamfetamin, 0.42 gram eroin, 70.69 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ve 350 adet sentetik ecza ele geçirildi. Bunun yanı sıra, 4 adet ruhsatsız tabanca ve 18 adet ruhsatsız av tüfeği yakalandı.

Trafik ekipleri ise trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan durumlar üzerine çeşitli işlemler gerçekleştirdi. 78 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 49 araca abartı egzozdan ve 321 şahsa sürücü belgesiz araç kullanmaktan işlem yapıldı.