Modern tesis, tabelası asılarak hizmete hazır hale getirildi. Bölge halkına ve termal turizm ziyaretçilerine sağlık hizmeti sunmaya hazırlanıyor.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi’nde sağlık alanında önemli bir adım atıldı.

Türkiye’nin termal turizmde öne çıkan noktalarından biri olan Ilıca’da, sağlık hizmetlerini iyileştirmek amacıyla başlatılan dönüşüm çalışmaları tamamlandı.

Geçtiğimiz yıllarda Onikişubat Belediyesi tarafından Kahramanmaraş İl Sağlık Müdürlüğü’ne devredilen binada, kapsamlı tadilat ve tamirat çalışmaları gerçekleştirildi. Dönüşüm süreciyle birlikte modern bir sağlık merkezi haline getirilen tesisin tabelası asıldı, bayrak direkleri yerleştirildi ve bayraklar göndere çekildi.