Kahramanmaraş Pazarcık nüfusuna kayıtlı olan Engizek'in ölümü, örgütün lider kadrosuna büyük bir darbe vurdu.

1955 yılında Kahramanmaraş Pazarcık’ta dünyaya gelen Hüseyin Engizek, 1976 yılında PKK'ya katıldı. PKK’nın önemli isimlerinden biri haline gelen Engizek, örgüt içinde hızla yükseldi.

1979 yılında Lübnan’a geçen ve 1981’de Türkiye'ye gelen ilk terörist gruplardan biri olan PKK’lı, yıllar içinde PKK'nın lider kadrosuyla yakın ilişkiler kurdu.

Engizek'in ölümü, örgütün üst düzey kademesinde büyük bir boşluk yaratırken, PKK’ya önemli bir darbe vurmuş oldu.