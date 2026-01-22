Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Mevlâna İdris Kültür Sanat Sezonu kapsamında 24 Ocak Cumartesi günü saat 19.00’da gerçekleştirilmesi planlanan Kahramanmaraş Türküleri adlı Türk Halk Müziği konseri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Dulkadiroğlu Belediyesinde İller Bankası Destekli Altyapı Yatırımları Masaya Yatırıldı
İçeriği Görüntüle
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, “24 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirilmesi planlanan "Kahramanmaraş Türküleri Türk Halk Müziği" konseri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.