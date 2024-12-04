Yarışma, gençlerin milli ve manevi değerlerini pekiştirmek ve Başbuğ Türkeş’in fikirlerini gelecek nesillere aktarmak amacıyla organize edildi.

Yarışmaya, Kahramanmaraş’tan çok sayıda genç katıldı. Türk tarihi, kültürü, milli mücadele dönemi, Alparslan Türkeş’in hayatı ve eserleri gibi konuları içeren sorularla katılımcıların bilgi birikimleri ölçüldü.

Etkinlik boyunca gençlerin coşkusu ve Başbuğ Türkeş’e duydukları saygı, organizasyona anlam kattı.

Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanı Dursun Nar, yarışma sonunda yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“25 Kasım, Ülkücü Hareket’in fikir dünyasının mimarı olan Alparslan Türkeş Beyefendi’yi anmak için önemli bir gün. Bu etkinlikle, gençlerimizin Başbuğ’un fikirlerini daha yakından tanımasını ve milli şuurlarını güçlendirmesini amaçladık. Yarışmaya katılan tüm genç kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Rahmetli Türkeş Beyefendi’nin aziz hatırasını yaşatmaya ve onun izinden yürümeye devam edeceğiz.”

Dereceye giren yarışmacılara ödüller takdim edilirken, tüm katılımcılara teşekkür belgesi verildi.

Yoğun ilgi gören etkinlik, Türkeş’in ideallerine bağlı gençlerin bir araya geldiği anlamlı bir buluşma oldu.

Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanlığı, Türk gençliğini bilinçlendirmek ve milli ruhu diri tutmak için benzer etkinlikler düzenlemeye devam edeceğini belirtti.