General Mehmet Hayri Tarhan Kışlasında şehit ve gazi aileleri onuruna düzenlenen iftar programı, Kuranı Kerim Tilaveti ile başladı. Yapılan duaların ve okunan ezanın ardından hep birlikte oruçlar açıldı.

Vali Ünlüer, şehit ve gazi ailelerimizle burada yaptığı hasbihalde “Aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri, sizler en değerli varlıklarınızı, göz bebeğiniz evlatlarınızı bu vatan için şehadete uğurladınız. Bu toprakların birliği, bütünlüğü ve bağımsızlığı uğruna en büyük fedakârlığı gösterdiniz. Sizlere minnettarız. Kahraman gazilerimiz, sizler de vatan uğruna bedeninizde taşıdığınız yaralarla birer onur abidesisiniz. Sizlere de şükran ve minnet borçluyuz.

Bu vesileyle, “Mübarek Ramazan ayında iftar soframızı bizimle paylaştığınız ve bizi şereflendirdiğiniz için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnet duygularıyla anıyor, kahraman gazilerimize de sağlık ve sıhhat diliyorum.” dedi.

İftar programına Vali Ünlüer ve eşi Dr. Selma Ünlüer’in yanı sıra 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Tolga Genç, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Habibullah Keser, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, Kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İlçe Belediye Başkanları, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi Başkanı Mehmet Ali Küpeli ve Türkiye Muharip Gaziler Gaziler Derneği Kahramanmaraş Şubesi Başkanı Tayfun Özbek katıldı.