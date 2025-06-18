Andırın, Göksun ve Onikişubat ilçeleri arasında yer alan Geben Vadisi, 30 Mayıs 2025 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile resmen milli park ilan edildi. Türkiye’nin 50. milli parkı unvanını taşıyan bölge, doğa harikası coğrafyasıyla dikkat çekiyor.

VALİ ÜNLÜER SAHADA: GEBEN VADİSİ’NDE YERİNDE DENETİM

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, milli park ilanının ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekipleriyle birlikte Geben Vadisi’nde kapsamlı incelemelerde bulundu. Alandaki doğal doku, su kaynakları ve turizm altyapısı üzerinde durulurken, özellikle su sporları, doğa etkinlikleri ve sürdürülebilir kalkınma projeleri detaylı şekilde değerlendirildi.

Vali Ünlüer: “Geben Vadisi artık sadece korunmayacak; geliştirilecek, değer kazanacak.”

KARGAÇAYIRI GÖLETİ’NDE SU SPORLARI İÇİN YENİ DÖNEM

Daha önce yerel çapta kano yarışlarına ev sahipliği yapan Kargaçayırı Göleti, milli park kapsamına alınmasıyla birlikte artık DKMP sorumluluğunda. Gölet, ulusal ve uluslararası düzeyde su sporları organizasyonlarının merkezi hâline gelmeye hazırlanıyor.

Vali Ünlüer, bölgenin spor turizmi ve doğa festivalleri için büyük bir potansiyel taşıdığını belirtti.

GEBEN VADİSİ, TURİZM VE DOĞA SPORLARININ YENİ ADRESİ OLACAK

Milli park statüsüyle birlikte Geben Vadisi, sadece korunacak bir alan değil, aynı zamanda ekoturizm, doğa sporları ve rekreasyon faaliyetlerinin gelişeceği büyük bir merkez hâline geliyor. Vadide şu alanlarda kapsamlı altyapı çalışmaları planlanıyor:

• Kano ve su sporları

• Dağ bisikleti ve yürüyüş parkurları

• Dağcılık ve kaya tırmanışı

• Kamp ve karavan alanları

• Kuş gözlem ve doğa fotoğrafçılığı

203 KİLOMETREKARELİK BİR DOĞA MİRASINA SAHİP ÇIKIYORUZ

Toplam 20.324 hektar (203 km²) büyüklüğündeki Geben Vadisi:

• 603 bitki türüne ev sahipliği yapıyor (83’ü endemik),

• Ayı, kurt, vaşak, çizgili sırtlan gibi pek çok yaban hayvanını barındırıyor,

• Karstik göller, mağaralar, Roma dönemine ait tarihi kalıntılar ve Türkmen göç yollarıyla doğal ve kültürel zenginliği bir arada sunuyor.

ANADOLU ÇAPRAZI ÜZERİNDE BİR EKOTURİZM CENNETİ

Anadolu Çaprazı ekolojik koridoru üzerinde yer alan Geben Vadisi, aynı zamanda biyolojik çeşitliliğin korunması ve doğaya dayalı ekonomik kalkınmanın birlikte yürütülebileceği örnek bir model olarak görülüyor.

Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekecek yatırımlarla, bölgenin ekonomisine de güçlü bir katkı sunulması hedefleniyor.

GEBEN VADİSİ, KAHRAMANMARAŞ’IN DOĞAYLA YÜKSELEN YÜZÜ

Bu gelişme, Kahramanmaraş’ın doğa, spor ve turizm alanındaki gücünü ulusal gündeme taşımakla kalmadı; aynı zamanda geleceğe yönelik çevreci bir vizyonun da habercisi oldu.

Geben Vadisi Milli Parkı, biyolojik çeşitliliği koruyan, doğa temelli kalkınmayı esas alan ve sürdürülebilir turizme yön veren bir ekolojik yaşam alanı olarak Kahramanmaraş’ın doğa mirasına damgasını vuracak.