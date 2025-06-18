Bu sezon 1. Amatör Lig'e yükselen 1919 Eyüp Sultanspor'da Kulüp başkanı İlker Yiyen, bir haber sitesinde çıkan habere kızarak açıklama yaptı. Sosyal medyada spor camiasından kendisine gönderilen iletiyi görünce açıklama yapma gereği duyan Kulüp Başkanı İlker Yiyen, yapılan haberin yalan olduğunu ifade ederek, “Kahramanmaraş’ta Binlerce gencin sağlıklı ve yaşam biçimi haline getirdiği Spor Kültürünü gerek devşirme gerek sansasyonel haber tarzları gerekse asparagas, yalan - yanlış, eksik bilgiler üzerinden toparlamayla sosyal ağlara yayan bir internet sitesi maraştaspor yine bir içeriği gerçek olmayan ve sansasyonel bir haberle beni yıpratma politikası uygulamıştır. Kendisinin değimi ile Kahramanmaraş’ın tek spor sitesi ama içi boş olan ve yalan yanlış bilğiler yumağı olan bir sosyal çöplük. Maalesef spor camiası ise bu duruma kanıyor. Son olarak Yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğüm ve ilk yılında sezon sonunda U-19 Ligi ve 2. Amatörde şampiyon olarak Kupa kaldırdığımız 1919 Eyüpsultanspor kulübümün üzerinden bana zarar vermeye çalışan şahsın daha önce sahte evrak belgesi ile spor samiasını kandırmasına izin vermediğim şahıs şimdide Kulüp üzerinden benim üzerime oynamaya çalışıyor. Kulübüm 1919 Eyüpsultanspor’un Yönetim kurulu karar defteri ve alınan son karar, beyanname kararıdır. Kulübümüzde herhangi bir kongre yoktur. Sadece Kulüp yöneticilerimin yeni sezon öncesi görüşmeleri vardır. Tabi bu yönetim kurulu değişikliği anlamına gelmez" dedi.

İŞTE BELGE İŞTE GERÇEK!

Kulüp Başkanı Yiyen, "Benim Kulüp başkanlığı anlamında haftalar önceden aldığım bir karar var. Yönetim kurlu arkadaşlarımın da bundan haberi var. Kısacası Başkanlığı bırakma niyetim var, lakin yalan haberlerle sansasyonel yaratmaya çalışan arkadaş benim varlığımdan rahatsız sanırım. Şimdi den bırakmış gibi göstermiş! Burada bu konuyu belgelemek için Karar defteri ile haberin resmini birlikte sunuyorum. Bilgisayar ekranı olduğu için haber tarihi ile karar defterini spor kamuoyunun dikkatini çekerim. Ben buradayım ve telefonlarım her zaman açık. Bu konuda yayınlanan habere sadece cevabım yalanın daniskasıdır. Haber yapan arkadaş sana burada haber yapmasını öğretmek istemem, lakin konuyu araştır, gerekirse başkanı ara konunu muhattabını ona göre öyle haber yap! Yoksa bu tür yalan haberler Kahramanmaraş spor camiasını zedeler. Burada bir ayrıntı daha vereyim Ben daha önce Onikişubat İdmanyurdu spor Kulübü Başkanlığı da yaptım ve istifam sonrası gitti o kulübe yönetici oldu, ASKF de yöneticilik yaptım ve görevim sona erir ermez gitti orayla samimiyet kurdu. Şimdi ise 1919 Eyüp Sultanspor’da da böyle bir şey yapacaksa gelsin. Ben çok meraklısı değilim yönetici olmanın ama kendisi benim izimden ilerlediğinin farkında değil lakin kopyalar gerçeği aratır. Ben kendisini rezil etmekten o sandım ama kendisi rezil olmaya oldukça gayretli” ifadelerini kullandı.