Holding bünyesindeki tüm şirketlerde ve tesislerde özel olarak konumlandırılan “Mavi Kapak Toplama Noktaları”, çalışanların özverili desteğiyle anlamlı bir farkındalık hareketine dönüştü.

Çalışanların gönüllü katılımıyla toplanan binlerce mavi kapak, ihtiyaç sahibi bireylerin yaşam kalitesini artırmak amacıyla ilgili kurumlara teslim edildi. Kampanya kapsamında temin edilen tekerlekli sandalyeler ise, 16 Haziran 2025 tarihinde Kipaş Eğitim Kurumları’nda düzenlenen anlamlı bir törenle, ihtiyaç sahiplerine ve Kipaş çalışanlarından birinin engelli çocuğuna ulaştırıldı.

Etkinliğin eğitim kurumunda gerçekleştirilmesi, genç nesillerde çevre bilinci oluşturmak ve onları sosyal sorumluluk projelerine dâhil etmek amacı taşıyordu. Öğrencilerin yoğun ilgisiyle gerçekleşen törende, küçük adımların büyük değişimlere yol açabileceği bir kez daha vurgulandı.

Kipaş Holding, sürdürülebilirlik anlayışını yalnızca çevresel değil, aynı zamanda insani bir görev olarak görüyor. Holding, geri dönüşümden yenilenebilir enerjiye, sosyal yardımdan eğitime kadar birçok alanda değer üreten projeleri çalışanlarının desteğiyle hayata geçirmeye devam ediyor.

Kipaş Holding, üretim alanlarında ve ofislerinde bulunan mavi kapak toplama noktaları aracılığıyla hem çevreyi korumaya hem de hayatlara dokunmaya kararlılıkla devam ediyor.