Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, tarihi alanlarda devam eden restorasyon çalışmalarını incelemek üzere Kahramanmaraş’a geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ile şehrin tarihi adasında incelemelerde bulunan Aksu, son durumu yerinde tespit etmiş oldu. Gerçekleştirdiği ziyaretlerde vatandaşlarla çalışmaların daha da hızlanacağı bilgisini paylaşan Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, yapılan görüşmede Kahramanmaraş’a Aşevi inşa edilmesi için ekip arkadaşlarına talimat verdi.

Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda belirlenecek alanın ardından Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün Türkiye’ye örnek olacak bir Aşevi inşa etmesi bekleniyor.

Kahramanmaraş Aşevi

Büyükşehir Belediyesi ve Vakıflar Genel Müdürlüğü iş birliğinde yapımı planlanan Kahramanmaraş Aşevi ile ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştıracak önemli bir tesis kazanımı sağlanmış olacak.