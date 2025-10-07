Jandarma genelinde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, 7 ayrı organize suç örgütüne yönelik baskınlarda toplam 78 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden 46'sı tutuklanırken, 27'si için adli kontrol tedbiri uygulandı. Operasyonun en çarpıcı sonuçlarından biri ise, şüphelilere ait yaklaşık 1 milyar 40 milyon Türk Lirası değerindeki mal varlığına el konulması oldu. Tedbir kapsamına 7 iş yeri, 1 dükkan, 6 konut, 4 araç ve 1 arsa alındı.

Bölgelere Göre Suç Profilleri:

Operasyonlar, farklı illerde faaliyet gösteren örgütlerin kendilerine özgü suç profilleri ortaya koydu:

· Muğla'da, şüpheliler düzenli olarak göçmen kaçakçılığı yapmakla,

· Kırklareli'nde, özel eğitim merkezleri üzerinden usulsüz rapor alarak devleti ve vatandaşları dolandırmakla,

· Kahramanmaraş'ta, organize bir şekilde uyuşturucu ticareti yapmakla,

· Giresun, Diyarbakır, Samsun ve Karaman'da ise, vatandaşlara aşırı yüksek faizlerle borç vererek tefecilik yapmakla suçlanıyor.