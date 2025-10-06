Kahramanmaraş’ın spor altyapısını güçlendirmek ve gençlere modern tesislerde spor yapma imkânı sunmak için Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde ve ilgili bakanlıklar iş birliğiyle yeni tesis yatırımları hız kesmeden sürüyor. Bu kapsamda geçtiğimiz aylarda ihalesi gerçekleştirilen yeni stadyumun inşasına başlanılması için zemin hazırlıkları büyük bir hızla devam ediyor. Yeni stadyumun yer aldığı ada, şehrin spor merkezi kimliğini pekiştirecek bir spor kompleksine dönüştürülüyor. Proje kapsamında bölgeye 5 bin kişilik kapalı spor salonu ve tam olimpik yüzme havuzu da kazandırılacak. Projelerin tamamlanmasının ardından yapılacak ihaleyle inşa çalışmalarına başlanacak.

“Kahramanmaraş’ımız Sporda Örnek Bir Şehir Olacak”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Kahramanmaraş’ımızı sporun da merkezi haline getirmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Yeni stadyumumuzun ihalesi yapıldı ve şuan bölgede zemin hazırlıkları devam ediyor. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi şehrimize yaşayan bir stadyum kazandırıyoruz. Bunun için de bölgedeki spor çeşitliliğinin sayısını artırıyoruz. İnşallah yeni stadyumumuzun yapımına başlandığı alanda 5 bin seyirci kapasiteli kapalı spor salonu ve tam olimpik yüzme havuzunu da inşa ediyoruz. Projeleri son aşamaya getirdik. Bu yeni yatırımlarla Kahramanmaraş’ımız; modern, donanımlı ve ulusal düzeyde organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek düzeyde bir altyapıya kavuşmuş olacak. Bu yatırımlar, hem gençlerimizin spora yönelmesi hem de şehrimizin sosyal ve ekonomik olarak canlanması açısından büyük önem taşıyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak’a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a, bakanımız ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum”ifadelerini kullandı.