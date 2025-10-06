Gençlere yönelik hayata geçirdiği proje ve etkinliklerle yerel yönetimlere örnek olan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, dünya çapında büyük bir prestije sahip organizasyona daha ev sahipliği yaptı. 190 ülkede eş zamanlı olarak düzenlenen NASA Space Apps Challenge Hackathonu, bu yıl ilk kez Kahramanmaraş’ta gerçekleştirildi. Sosyal Girişimcilik Merkezi (SOGEM) ve Pusula Maraş iş birliğiyle düzenlenen organizasyonda, katılımcılar NASA’nın açık veri setlerini kullanarak uzay ve Dünya için yenilikçi çözümler geliştirmek üzere bir araya geldi.

48 Saatlik Yoğun Maraton

İki gün süren etkinliğin ilk gününde, katılımcılara “Challenger Genel Bakış Sunumu” ile süreç anlatıldı. Ardından networking oturumları, mentör buluşmaları ve “Space Junk” etaplarıyla takımların fikirlerini şekillendirmeleri sağlandı. Etkinliğin ikinci gününde ise takımlar 48 saat süren yoğun çalışmanın ardından geliştirdikleri projeleri jüriye sundular. NASA tarafından organize edilen bu küresel etkinliğin Kahramanmaraş ayağı, gençlerin bilim, teknoloji ve mühendislik alanlarında üretkenliklerini sergilemeleri açısından büyük önem taşıdı. Katılımcılar, NASA’nın belirlediği problemlere NASA’nın sağladığı verilerle çözüm geliştirdi. Program, proje sunumlarının ardından düzenlenen ödül töreni ile sona erdi.

27 Takım Yarıştı, İlk Üç Kahramanmaraş’tan

16 yüz yüze ve 11 online olmak üzere toplam 27 takım proje sundu. İstanbul, Bolu, Hatay, Osmaniye ve Kastamonu gibi şehirlerden de online katılımlar sağlandı. Yoğun rekabetin yaşandığı değerlendirme süreci, 15 kişilik jüri tarafından 6 saati aşkın bir değerlendirme sonucunda tamamlandı. Takımlar; fikirlerin yenilikçiliği, anlatım gücü, proje açıklığı ve uygulanabilirliği gibi kriterler doğrultusunda puanlandı. Yarışmanın sonunda ilk üç sırayı Kahramanmaraş’tan katılan takımlar aldı. Birinci takıma 15 bin TL, ikinciye 10 bin TL, üçüncüye 5 bin TL ödül takdim edildi. Ayrıca dereceye giren üç takıma 1 yıl süreli e-Ticaret Paketi hediye edildi.

Gençlerden Yoğun İlgi ve Teşekkür

Etkinliğe katılan gençler, hem organizasyondan hem de sunulan imkânlardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Katılımcılardan Egehan Kahraman, “11. sınıf öğrencisiyim. Yazılımla ilgileniyorum ve bugün burada NASA’nın etkinliğinde arkadaşımla birlikte yapay zekâ tahmin robotu yaptık. Kendi yapay zekâmızı üretmiş olduk. Bu güzel etkinlik için Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum” dedi. Yağız Eren Dere ise, “Uygulama ve proje tasarımlarıyla ilgileniyorum. Üniversitede de bu konu üzerine eğitim almak istiyorum. Bugün de burada ekibimizle birlikte NASA’nın bize verdiği datalarla yapay zekâ eğiterek bir uygulama oluşturduk” ifadelerini kullandı. Burak Buz, “Otomasyon teknisyeniyim. Bu etkinlikte 30 saatte uzay aracı ürettim. Şehrimizde böyle bir organizasyonun düzenlenmesinden dolayı çok memnunum” şeklinde konuştu.Ayşenur Özsoy ise, “Ekibimizle beraber tarıma yönelik bir proje üretiyoruz. Bu projede yapay zekâ ve NASA’dan aldığımız verileri kullanıyoruz” dedi. Katılımcılardan Elif Topçu da, “Şehrimizde böyle bir etkinliğin düzenlenmiş olmasından çok memnunum. Gençlere yönelik bu projenin çok faydalı olduğunu düşünüyorum” diyerek düşüncelerini paylaştı.